РДК и легион Свобода России вызвали губернатора Белгородской области на переговоры

Русский добровольческий корпус и легион Свобода России предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться для переговоров в селе Новая Таволжанка – это соседнее с Шебекиным село на территории РФ. Видео с предложением обнародовал Telegram-канал РДК.

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На видео командир РДК Денис Капустин заявил, что подразделение взяло в плен двух российских военных и по случаю православного праздника Троицы готово отпустить их.

Капустин сказал, что отдаст пленных Гладкову, если тот согласится к 17:00 воскресенья приехать в церковь Новой Таволжанки – "на пару минут общения, без оружия и без солдат". РДК ждет Гладкова на автомобиле скорой помощи в сопровождении водителя.

Командир корпуса сказал, что хочет пообщаться с российским губернатором о будущем региона и России в целом.

"Совсем недавно вы получили орден мужества, так проявите настоящее гражданское мужество", – сказал он.

Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.

Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.

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