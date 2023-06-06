RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Легіон Свобода Росії показав в'їзд на танках разом з РДК у Нову Таволжанку – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 15:23
Відео: Легіон "Свобода Россії"
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
У Легіоні Свобода Росії показали відео, як техніка ЛСР і Російського добровольчого корпусу в'їжджає до села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ.

"Як бачите, горезвісні "зуби дракона" успішно розійшлися по кишенях чиновників", – йдеться у повідомленні.

У ЛСР пишуть, що їхні сили та РДК зайняли вигідні позиції для продовження боротьби.
На відео два танки їдуть сільською місцевістю, спочатку ґрунтовою, а потім асфальтованою дорогою.

Метадані відео показують, що воно було створено 3 червня 2023 року.

Губернатор Бєлгородської області РФ 6 червня заявив, що наразі у регіоні та Новій Таволжанці немає формувань ЛСР і РДК.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати, чи перебувають у Новій Таволжанці сили ЛСР і РДК.

ДОВІДКА. "Зуби дракона" – це протитанкові укріплення, які мають висоту від 90 сантиметрів до 1,2 метра. Їх використовують, щоб уповільнити та направити бронетехніку противника до зон ураження. Окупанти будують "зуби дракона" як на тимчасово окупованих територіях України, так і для захисту власних кордонів.

  • Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.
  • Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.
  • 4 червня ЛСР і РДК покликали губернатора Бєлгородщини на переговори у селі Нова Таволжанка.

Читайте також: ГУР: Вбито старшого оперативного угруповання "Бєлгород" — відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнатанкибєлгородська областьРосійський добровольчий корпусЛегіон "Свобода Росії"
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 