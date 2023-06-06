У Легіоні Свобода Росії показали відео, як техніка ЛСР і Російського добровольчого корпусу в'їжджає до села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ.

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"Як бачите, горезвісні "зуби дракона" успішно розійшлися по кишенях чиновників", – йдеться у повідомленні.

У ЛСР пишуть, що їхні сили та РДК зайняли вигідні позиції для продовження боротьби.

На відео два танки їдуть сільською місцевістю, спочатку ґрунтовою, а потім асфальтованою дорогою.

Метадані відео показують, що воно було створено 3 червня 2023 року. Губернатор Бєлгородської області РФ 6 червня заявив, що наразі у регіоні та Новій Таволжанці немає формувань ЛСР і РДК. Наразі немає можливості підтвердити або спростувати, чи перебувають у Новій Таволжанці сили ЛСР і РДК. ДОВІДКА. "Зуби дракона" – це протитанкові укріплення, які мають висоту від 90 сантиметрів до 1,2 метра. Їх використовують, щоб уповільнити та направити бронетехніку противника до зон ураження. Окупанти будують "зуби дракона" як на тимчасово окупованих територіях України, так і для захисту власних кордонів.

Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.

4 червня ЛСР і РДК покликали губернатора Бєлгородщини на переговори у селі Нова Таволжанка.

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