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В российском пограничном Шебекино отменили выборы: все жители разъехались – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 18:03
В российском пограничном Шебекино отменили выборы: все жители разъехались – росСМИ - Фото
Шебекино (Фото: ресурс оккупантов)

В приграничном Шебекинском округе Белгородской области РФ отменили выборы депутатов. Об этом сообщает российское СМИ 7х7 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что жители округа не будут выбирать муниципальный совет из-за того, что "все жители разъехались".

Выборы, которые должны были состояться в сентябре, отложат на неопределенный срок, сообщили местные российские власти.

По тем же причинам отменены выборы в земское собрание Журавлевского сельского поселения Белгородского района.

В мае появлялись сообщения о взрывах и задымлениях в Шебекино.

В начале июня был опубликован перехват ГУР, в котором местные гражданские выражали опасения, что Россия уничтожит Шебекино артиллерией для провокации.

Читайте также: Происходящее в Шебекино — это будущее всей России – Подоляк

Артём Джерипа
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войнавыборыБелгородшебекино
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