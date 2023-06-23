В российском пограничном Шебекино отменили выборы: все жители разъехались – росСМИ
В приграничном Шебекинском округе Белгородской области РФ отменили выборы депутатов. Об этом сообщает российское СМИ 7х7 со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что жители округа не будут выбирать муниципальный совет из-за того, что "все жители разъехались".
Выборы, которые должны были состояться в сентябре, отложат на неопределенный срок, сообщили местные российские власти.
По тем же причинам отменены выборы в земское собрание Журавлевского сельского поселения Белгородского района.
В мае появлялись сообщения о взрывах и задымлениях в Шебекино.
В начале июня был опубликован перехват ГУР, в котором местные гражданские выражали опасения, что Россия уничтожит Шебекино артиллерией для провокации.
- 1 июня 2023 года оппозиционный диктатору РФ Путину Русский добровольческий корпус заявил о пересечении российской границы и наступлении в направлении Шебекино в Белгородской области.
- В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы РДК действуют автономно.
- В тот же день в Шебекино горело общежитие. Ранее российский депутат Госдумы призвал бомбить этот населенный пункт.
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