В российском пограничном Шебекино отменили выборы: все жители разъехались – росСМИ

В приграничном Шебекинском округе Белгородской области РФ отменили выборы депутатов. Об этом сообщает российское СМИ 7х7 со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что жители округа не будут выбирать муниципальный совет из-за того, что "все жители разъехались".

Выборы, которые должны были состояться в сентябре, отложат на неопределенный срок, сообщили местные российские власти.

По тем же причинам отменены выборы в земское собрание Журавлевского сельского поселения Белгородского района.

В мае появлялись сообщения о взрывах и задымлениях в Шебекино.

В начале июня был опубликован перехват ГУР, в котором местные гражданские выражали опасения, что Россия уничтожит Шебекино артиллерией для провокации.

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