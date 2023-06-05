Под Белгородом говорят, что армия РФ хочет артиллерией уничтожить Шебекино – перехват ГУР

В Белгородской области гражданские опасаются, что режим российского диктатора Владимира Путина для провокации уничтожит артиллерией Шебекино. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки.

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"Слышишь, та такая информация, ну 50/50. Как сказали, наши ***арасы собираются сдать Шебекино. Получается, их хотят запустить в Шебекино, а потом артой расп***дячить весь город нашей", – сказал один из собеседников.

Он посоветовал по возможности забирать все ценное из дома и добавил, что "есть такая информация". Откуда – не уточнил.

Запись перехваченного разговора – здесь.

С 22 мая 2023 года в Белгородской области начали действовать бойцы Легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса (РДК). Это военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свергнуть режим Путина.

В ГУР говорят, что они действуют в РФ автономно, но знают их цель – создание буферной зоны безопасности возле Украины.

4 июня РДК и Легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Гладкову встретиться для переговоров в Новой Таволжанке и забрать двух пленных россиян. Гладков так и не приехал, а командир РДК вечером того же дня сказал, что пленных стало уже "намного больше".

Сегодня стало известно, что в Шебекинском районе во время стрелкового боя был убит старший оперативной группировки Белгород Андрей Стэсев.

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