Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора одного из российских оккупантов, в котором он рассказывает своей бабушке, как на Луганском направлении убивает мирных украинцев, включая женщин и детей.

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"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех ху...рить, просто всех расху...рили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", – говорит оккупант.

Он утверждает, что не боится смерти, потому что знает, что "заберет с собой" много украинцев.

"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, нах...й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", – рассказал россиянин.

По его словам, оккупантам дали приказ взять Кременную. "Просто мы ее всю, бабушка, выкосили", – говорит террорист.

"Ну и правильно, че", – отвечает бабушка.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает неправильной точку зрения, что Украина воюет с российским режимом, а не с Россией в целом, поскольку, согласно социологии, большинство граждан РФ поддерживают эту войну.

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