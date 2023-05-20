Буданов: Считать, что мы воюем с Кремлем, неверно, большинство россиян поддерживают войну

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает неправильной точку зрения, что Украина воюет с российским режимом, а не с Россией в целом, поскольку, согласно социологии, большинство граждан РФ поддерживают эту войну. Об этом Буданов сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

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"Некоторое количество экспертов говорят, что мы сражаемся с российским режимом, а народ не то... Это неправда", – сказал он.

По его словам, все социологические исследования свидетельствуют о том, что поддержка войны против Украины российскими гражданами составляла в разные периоды 73-82%.

"Обычный гражданин за эту войну, за уничтожение, убийства и так далее. Они же как говорят: они не оккупанты, они освобождают города", – сказал Буданов.

Он убежден, что когда режим в РФ сменится, и новые власти захотят убедить россиян, что нужно дружить с Украиной, большинство поддержит этот нарратив. "Они будут говорить: мы не знали, нам врали", – считает руководитель ГУР.

В этом же интервью Буданов заявил, что Россия активно начала готовить войну против Украины с 2007 года.

Начать полномасштабное вторжение в Украину она должна была в марте 2021 года.

По словам Буданова, заходя 24 февраля 2022 на территорию Украины, россияне действительно не ожидали никакого сопротивления, они не готовились воевать, рассчитывая, что многочисленные военные колонны создадут "картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи" Вооруженными Силами территории страны.

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