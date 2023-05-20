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Буданов: Считать, что мы воюем с Кремлем, неверно, большинство россиян поддерживают войну

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 00:04
Буданов: Считать, что мы воюем с Кремлем, неверно, большинство россиян поддерживают войну - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает неправильной точку зрения, что Украина воюет с российским режимом, а не с Россией в целом, поскольку, согласно социологии, большинство граждан РФ поддерживают эту войну. Об этом Буданов сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Некоторое количество экспертов говорят, что мы сражаемся с российским режимом, а народ не то... Это неправда", – сказал он.

По его словам, все социологические исследования свидетельствуют о том, что поддержка войны против Украины российскими гражданами составляла в разные периоды 73-82%.

"Обычный гражданин за эту войну, за уничтожение, убийства и так далее. Они же как говорят: они не оккупанты, они освобождают города", – сказал Буданов.

Он убежден, что когда режим в РФ сменится, и новые власти захотят убедить россиян, что нужно дружить с Украиной, большинство поддержит этот нарратив. "Они будут говорить: мы не знали, нам врали", – считает руководитель ГУР.

  • В этом же интервью Буданов заявил, что Россия активно начала готовить войну против Украины с 2007 года.
  • Начать полномасштабное вторжение в Украину она должна была в марте 2021 года.
  • По словам Буданова, заходя 24 февраля 2022 на территорию Украины, россияне действительно не ожидали никакого сопротивления, они не готовились воевать, рассчитывая, что многочисленные военные колонны создадут "картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи" Вооруженными Силами территории страны.
Вадим Ребрина
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войнагурКирилл Буданов
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