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Колонны РФ 24 февраля должны были создать картинку безальтернативности сдачи Украины – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 23:42
Колонны РФ 24 февраля должны были создать картинку безальтернативности сдачи Украины – ГУР - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Заходя 24 февраля 2022 года на территорию Украины, россияне действительно не ожидали никакого сопротивления, они не готовились воевать, рассчитывая, что многочисленные военные колонны создадут "картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи" Вооруженными Силами территории страны. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Он рассказал, как лично готовился к российскому вторжению.

"23 числа после обеда я забрал жену, мы заселились сюда, в мой кабинет, зная, что на следующий день начнутся все события. Я ждал 4 часа утра, поскольку знали время, когда все должно начинаться. Самые главные переживания были как раз в последний час и минуты до этого всего", – рассказал Буданов.

По его словам, россияне в течение двух недель до 24 февраля меняли дату начала вторжения.

"Довольно сильно переживал за это, потому что я руководитель разведки, и для меня было недопустимо ошибиться в таком деле", – сказал Буданов.

Он сообщил, что разведка получила окончательную информацию около 15:00 23 февраля.

В 4:00 24 февраля спецназовцы ГУР отправились в Гостомель, чтобы задержать высадку вражеского десанта. По словам Буданова, именно из Гостомеля оккупанты должны были зайти в Киев, и это был их единственный план. Если бы россиянам удалось высадиться в Гостомеле, столица была бы захвачена, убежден Буданов.

Он еще раз повторил, что россияне действительно не ожидали никакого сопротивления. По его словам, в разведывательных данных оккупантов относительно действий Украины была в том числе и правдивая информация, но верх взяла "информация, в которую они хотели верить".

"Они должны были создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи. И для создания этой картинки было вхождение колонн... Никто не собирался воевать, как в Мариуполе, таких вариантов не было", – сказал руководитель ГУР.

После этого, продолжил он, оккупанты должны были зайти в правительственный квартал и сменить руководство Украины.

Буданов также рассказал, что за четыре дня до вторжения украинские отделения Сбербанка РФ по максимальному курсу скупили "все наличные, которые только могли", и они все были накоплены в их хранилищах.

"То есть они ждали, когда зайдут свои, открывать и со своими людьми проводить нужную им политику, раздавая просто наличные средства", – сказал разведчик.

  • В этом же интервью Буданов заявил, что Россия активно начала готовить войну против Украины с 2007 года.
  • Начать полномасштабное вторжение в Украину она должна была в марте 2021 года.
Вадим Ребрина
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войнагурКирилл Буданов
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