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Колони російської техніки 24 лютого мали створити картинку безальтернативності здачі України – ГУР

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 23:42
Колони російської техніки 24 лютого мали створити картинку безальтернативності здачі України – ГУР - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Заходячи 24 лютого 2022 року на територію України, росіяни справді не очікували жодного спротиву, вони не готувалися воювати, розраховуючи, що численні військові колони створять "картинку масованого наступу і безальтернативності здачі" Збройними Силами території країни. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Він розповів, як особисто готувався до російського вторгнення.

"23 числа після обіду я забрав дружину, ми заселилися сюди, в мій кабінет, знаючи, що наступного дня почнуться всі події. Я чекав 4 години ранку, оскільки знали час, коли все має починатися. Найголовніші переживання були як раз в останню годину і хвилини до цього всього", – розповів Буданов.

За його словами, росіяни протягом двох тижнів перед 24 лютого змінювали дату початку вторгнення.

"Досить сильно переживав за це, бо я керівник розвідки, і для мене було неприпустимо помилитися в такій справі", – сказав Буданов.

Він повідомив, що розвідка отримала остаточну інформацію близько 15:00 23 лютого.

О 4:00 24 лютого спецпризначенці ГУР вирушили до Гостомеля, аби затримати висадку ворожого десанту. За словами Буданова, саме з Гостомеля окупанти мали зайти у Київ, і це був їхній єдиний план. Якби росіянам вдалося висадитися в Гостомелі, столицю було б захоплено, переконаний Буданов.

Він ще раз повторив, що росіяни справді не очікували жодного спротиву. За його словами, у розвідувальних даних окупантів щодо дій України була в тому числі правдива інформація, але гору взяла "інформація, в яку вони хотіли вірити".

"Вони мали створити картинку масованого наступу і безальтернативності здачі. І для створення цієї картинки було входження колон... Ніхто не мав наміру воювати, як в Маріуполі, таких варіантів не було", – сказав керівник ГУР.

Після цього, продовжив він, окупанти мали зайти в урядовий квартал і змінити керівництво України.

Буданов також розповів, що за чотири доби до вторгнення українські відділення Сбербанка РФ по максимальному курсу скупили "всю готівку, яку тільки могли", і вона вся була накопичена в їхніх сховищах.

"Тобто вони чекали, коли зайдуть свої, відкривати і зі своїми людьми проводити потрібну їм політику, роздаючи просто готівкові кошти", – сказав розвідник.

  • У цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Росія активно почала готувати війну проти України з 2007 року.
  • Розпочати повномасштабне вторгнення в Україну вона мала у березні 2021 року.
Вадим Ребрина
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