Кремль планував розпочати вторгнення у березні 2021 року, але йому завадили – Буданов
19.05.2023, 22:45
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)
Росія планувала розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у березні 2021 року. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.
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У березні 2021 року, за словами Буданова, росіянам було б легше здійснити свої наміри. Проте плани РФ були викриті.
"Тоді було прийнято рішення оприлюднити всі ці матеріали для розуміння іноземних партнерів, і з їх допомогою дипломатично якось цьому завадити", – розповів Буданов.
За його словами, тоді це вийшло реалізувати.
Але росіяни розпочали підготовку, не залишивши ті місця, в яких вони почали концентруватися між лютим і квітнем 2021 року.
- У цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Росія активно почала готувати війну проти України з 2007 року.
- У січні 2023 року керівник ГУР заявив, що про плани Росії атакувати Україну в перші години 24 лютого 2022 року попередив військову розвідку український банкір Денис Киреєв, який у березні був убитий нібито контррозвідкою СБУ "під час затримання".
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