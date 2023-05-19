Кремль планировал начать вторжение в марте 2021 года, но ему помешали – Буданов
19.05.2023, 22:45
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Россия планировала начать полномасштабное вторжение в Украину в марте 2021 года. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову.
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В марте 2021 года, по словам Буданова, россиянам было бы легче осуществить свои намерения. Однако планы РФ были разоблачены.
"Тогда было принято решение обнародовать все эти материалы для понимания иностранных партнеров, и с их помощью дипломатически этому помешать", – рассказал Буданов.
По его словам, тогда это удалось сделать.
Но россияне начали подготовку, не оставив те места, где они начали концентрироваться между февралем и апрелем 2021 года.
- В этом же интервью Буданов заявил, что Россия активно начала готовить войну против Украины с 2007 года.
- В январе 2023 года руководитель ГУР заявил, что о планах России атаковать Украину в первые часы 24 февраля 2022 года предупредил военную разведку украинский банкир Денис Киреев, который в марте был убит якобы контрразведкой СБУ "во время задержания".
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