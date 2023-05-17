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Буданов заявил, что война с Россией была неизбежной. Сказал: Москва готовилась с 2007 года

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 17:54
Буданов заявил, что война с Россией была неизбежной. Сказал: Москва готовилась с 2007 года - Фото
Кирилл Буданов (Фото: пресс-служба канала 1+1)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия активно начала готовить войну против Украины с 2007 года. Об этом  он сообщил в интервью Дмитрию Комарову. 

По его словам, Россия начала активно готовится к агрессии против Украины еще с 2007 года.

Он отметил, что в 2014 году Москва "воспользовалась удобным для нее моментом". 

"Скажу так: не было бы событий 2014 года — это ничего бы не изменило. Война между нами была неизбежна", — сказал Буданов.

В 2008 году Россия напала на Грузию оккупировав часть ее территорий — страна не восстановила свою территориальную целостность до сих пор. Через шесть лет — весной 2014 года РФ оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, начав вооруженную агрессию против Украины. 

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, скорее

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаразведкагурКирилл Буданов
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