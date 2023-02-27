Буданов: Россия не готова к войне на десятилетия. Говорю как руководитель разведки

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки, отвечая на вопрос, может ли война закончиться нестабильным перемирием.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова на длительные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и в объемах. И они об этом прекрасно знают", – сказал он.

Буданов прогнозирует, что из-за этого Россия будет спешить, а боевые действия в следующие три месяца будут очень активными.

"Проблемы в России они уже есть и будут еще только увеличиваться. Чем быстрее они выйдут из Украины, тем в теории больше у них останется шансов на содержание своей территории в более-менее схожих границах. Она не будет такой, как была, но в более-менее похожих. Возможно, она станет реальной федерацией, потому что на самом деле, если посмотреть на законодательство, они ближе к унитарному государству. Она может превратиться в конфедерацию и так далее. Держать как было, уже нечем будет", – добавил он.

Раньше Буданов говорил, что Украина и Россия приближаются к концу войны.

Читайте также: Распад России и ядерное оружие. Мир через 10 лет: прогноз Atlantic Council

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.