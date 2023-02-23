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Буданов: Россия скоро будет вынуждена вывести войска. Мы приближаемся к концу войны

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 11:14
Буданов: Россия скоро будет вынуждена вывести войска. Мы приближаемся к концу войны - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Россия скоро будет вынуждена вывести войска из Украины, конец войны приближается. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

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По его словам, он считает, что Украина и Россия приближаются к концу войны, который возможен только при восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года. 

"Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем", — сказал Буданов.

Разведчик отметил, что Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины под давлением Вооруженных Сил Украины, внутренних политических процессов в РФ и под давлением дипломатии в скором времени. 

"В противном случае это быстро приведет к краху российского режима. У них нет иного решения. У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы", — резюмировал он.

Ранее глава ГУР сказал, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война разведка Кирилл Буданов
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