Буданов: Россия скоро будет вынуждена вывести войска. Мы приближаемся к концу войны

Россия скоро будет вынуждена вывести войска из Украины, конец войны приближается. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он считает, что Украина и Россия приближаются к концу войны, который возможен только при восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года.

"Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем", — сказал Буданов.

Разведчик отметил, что Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины под давлением Вооруженных Сил Украины, внутренних политических процессов в РФ и под давлением дипломатии в скором времени.

"В противном случае это быстро приведет к краху российского режима. У них нет иного решения. У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы", — резюмировал он.

Ранее глава ГУР сказал, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее.

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.

Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.

Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.

Читайте также: Буданов: Я готов помочь Шойгу и Пригожину уничтожить друг друга. Это приблизит нашу победу

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.