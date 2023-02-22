Бахмут наносит РФ катастрофические потери. В США никто не скажет сдать Нью-Йорк — Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.
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По его словам, он бы хотел увидеть, как бы президенту Франции предложили сдать Марсель, а президенту США — Нью-Йорк, аргументируя это тем, что данные города "не такие уж стратегические".
"Для меня, как для патриота и военного, сдача даже миллиметра территории катастрофа. Это моя личная логика. С военной точки зрения удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в этом районе и нанесение им катастрофических потерь", — сказал Буданов.
Разведчик отметил, что Украина выматывает россиян и обороняет свою территорию, а поэтому это нельзя оценивать в контексте какой-либо целесообразности.
Он не согласился с логикой о том, что можно отойти из Бахмута, чтобы якобы перераспределить силы и эффективнее использовать людей на других направлениях.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский.
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