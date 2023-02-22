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Бахмут наносит РФ катастрофические потери. В США никто не скажет сдать Нью-Йорк — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 10:13
Бахмут наносит РФ катастрофические потери. В США никто не скажет сдать Нью-Йорк — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.

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По его словам, он бы хотел увидеть, как бы президенту Франции предложили сдать Марсель, а президенту США — Нью-Йорк, аргументируя это тем, что данные города "не такие уж стратегические". 

"Для меня, как для патриота и военного, сдача даже миллиметра территории катастрофа. Это моя личная логика. С военной точки зрения удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в этом районе и нанесение им катастрофических потерь", — сказал Буданов.

Разведчик отметил, что Украина выматывает россиян и обороняет свою территорию, а поэтому это нельзя оценивать в контексте какой-либо целесообразности. 

Он не согласился с логикой о том, что можно отойти из Бахмута, чтобы якобы перераспределить силы и эффективнее использовать людей на других направлениях. 

Читайте также: Буданов: Решающие бои будут в середине-конце весны. Сейчас 70-я минута матча, счет 1:1 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс разведка бахмут Кирилл Буданов
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