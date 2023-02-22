Буданов: Решающие бои будут в середине-конце весны. Сейчас 70-я минута матча, счет 1:1
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.
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По его словам, он не прогнозист, так как разведка делает выводы, а не прогнозы. Он отметил, что его мнение не изменилось и с середины до конца весны будут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.
Буданов сказал, что если наложить футбольную аналогию на год большой войны, о сейчас идет 70-я минута матча при счете 1:1.
Разведчик заявил, что в его понимании, после выхода на границы 1991 года Украине необходимо создать условия для зоны безопасности вокруг своих рубежей.
"Есть много вариантов, 100 км зона, но и 40 км будет более или менее нормально. Чтобы вы правильно поняли мою логику. Идти ли нам дальше — вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы – необходимость. Есть много вариантов, каким образом добиться этой цели", — говорит начальник ГУР.
Он подчеркнул, что вокруг границ Украины должна быть демилитаризованная зона без вооружений и с нормальным контролем, чтобы Украина всегда имела время на реагирование.
- Недавно Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте, бои будут "самыми жаркими".
- Владимир Путин понимает, что у России большие проблемы, а поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины, сказал Буданов.
- Он говорил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
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