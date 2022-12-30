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Буданов: Путин понимает, что у РФ большие проблемы и пытается распылить ответственность

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 14:33
Буданов: Путин понимает, что у РФ большие проблемы и пытается распылить ответственность - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что у России большие проблемы, а поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

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По его словам, информация, которую доносят российскому руководству, обычно очень приукрашено и видоизменена, чтобы Кремль мог воспринимать ее в привычном формате. 

"Объективной информацией они не владеют, но по состоянию на сейчас понимают, что проблемы очень большие. С этим как раз связана смена риторики официальных лиц, которые в своих выступлениях пытаются снять с себя ответственность и переложить ее на других", — сказал Буданов.

Он отметил, что российские высшие лица с риторики о личном принятии решений пытаются сместить фокус на коллегиальность. 

Разведчик заявил, что критика Путина нарастает, а угроза существованию его режима очень большая. 

"Проявления этого на лицо. Даже в официальных пропагандистских программах меняется риторика — от "Киев за три дня" и "весь мир в радиоактивный пепел" до "на нам бы не проиграть и сберечь свои жизни, когда все изменится", — резюмировал он.

Читайте также: Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин разведка Кирилл Буданов
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