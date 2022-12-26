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Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 09:41
Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает интенсификацию поставок вооружений от союзников. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, Украина плодотворно сотрудничает с союзниками в контексте военной помощи. 

"Мы много говорим о конкретных номенклатурах и наименованиях вооружения, которое нам нужно. Все это находится в стадии разрешения", — сказал Буданов.

Он отметил, что кроме тех значительных объемов вооружений, которые уже были поставлены, украинское руководство ожидает, что западный мир интенсифицирует поставки вооружения.

Начальник ГУР подчеркнул, что ускорение военной помощи поможет быстрее нанести поражение россиянам. 

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Дмитро Гриниченко
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война разведка военная помощь Кирилл Буданов
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