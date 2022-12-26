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Путин снова говорил о ядерной триаде и "Сармате". Буданов: Очередной "радиоактивный пепел"

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 10:39
Путин снова говорил о ядерной триаде и
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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Недавно, выступая на коллегии Минобороны РФ, лидер оккупантов заявил, что Россия планирует развивать свои ядерные силы и пообещал поставить на боевое дежурство ракеты "Сармат", которые несут ядерное оружие, "в ближайшее время". 

По словам Буданова, Путин уже два года обещает поставить "Сармат" в строй и говорит про "всех в радиоактивный пепел" (клише российской пропаганды для угроз ядерным оружием. — Ред. LIGA.net).

"Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство", — отметил начальник ГУР.

Читайте также: Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов, Валерія Кондратова
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война владимир путин ядерное оружие разведка сармат Кирилл Буданов
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