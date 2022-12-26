Путин снова говорил о ядерной триаде и "Сармате". Буданов: Очередной "радиоактивный пепел"
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
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Недавно, выступая на коллегии Минобороны РФ, лидер оккупантов заявил, что Россия планирует развивать свои ядерные силы и пообещал поставить на боевое дежурство ракеты "Сармат", которые несут ядерное оружие, "в ближайшее время".
По словам Буданова, Путин уже два года обещает поставить "Сармат" в строй и говорит про "всех в радиоактивный пепел" (клише российской пропаганды для угроз ядерным оружием. — Ред. LIGA.net).
"Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство", — отметил начальник ГУР.
- Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Также начальник ГУР сказал, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.
- Он подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке.
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