Путин снова говорил о ядерной триаде и "Сармате". Буданов: Очередной "радиоактивный пепел"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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Недавно, выступая на коллегии Минобороны РФ, лидер оккупантов заявил, что Россия планирует развивать свои ядерные силы и пообещал поставить на боевое дежурство ракеты "Сармат", которые несут ядерное оружие, "в ближайшее время".

По словам Буданова, Путин уже два года обещает поставить "Сармат" в строй и говорит про "всех в радиоактивный пепел" (клише российской пропаганды для угроз ядерным оружием. — Ред. LIGA.net).

"Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство", — отметил начальник ГУР.

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Дмитро Гриниченко , Юрій Смірнов , Валерія Кондратова

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