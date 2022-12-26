Китай, как мы понимаем, не передаст РФ никакого вооружения. Иран ракеты не дал — Буданов
Китай, как понимает украинская разведка, не передаст России никаких вооружений. Иран также не поставил оккупантам ни одной ракеты. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.
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По его словам, Иран передал России дроны-камикадзе Shahed-136, а вопрос поставок баллистических ракет пока открыт.
"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это миром не воспринимается. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться", — сказал Буданов.
Он отметил, что помимо дронов Shahed-136 и Shahed-131 Иран еще передал противнику большой БПЛА Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам.
"Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал", — заявил разведчик.
Буданов подчеркнул, что Китай не передал никакого вооружения России.
"И не передаст, как мы понимаем", — резюмировал военачальник.
- Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. Также начальник ГУР сказал, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.
- Он подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке.
- Кроме того, он прокомментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".
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