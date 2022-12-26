Китай, как мы понимаем, не передаст РФ никакого вооружения. Иран ракеты не дал — Буданов

Китай, как понимает украинская разведка, не передаст России никаких вооружений. Иран также не поставил оккупантам ни одной ракеты. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Иран передал России дроны-камикадзе Shahed-136, а вопрос поставок баллистических ракет пока открыт.

"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это миром не воспринимается. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться", — сказал Буданов.

Он отметил, что помимо дронов Shahed-136 и Shahed-131 Иран еще передал противнику большой БПЛА Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам.

"Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал", — заявил разведчик.

Буданов подчеркнул, что Китай не передал никакого вооружения России.

"И не передаст, как мы понимаем", — резюмировал военачальник.

Читайте также: Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.