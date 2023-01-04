UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 14:34
Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал режим российского диктатора Владимира Путина "посмешищем" и сказал, что трансформация РФ пойдет на пользу миру. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, насчет будущего России есть несколько сценариев, однако не стоит бояться ее трансформации, так как это пойдет на пользу всему миру. 

Он отметил, что режим Путина — это "посмешище для всех", а российские войска практически вынуждены защищать временно оккупированные территории Украины, однако ненадолго. 

Разведчик подчеркнул, что Россия больше не представляет военной угрозы миру, а рассказы о ее потенциале — это всего лишь выдумка.

Читайте также: Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин разведка Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 