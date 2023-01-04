Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал режим российского диктатора Владимира Путина "посмешищем" и сказал, что трансформация РФ пойдет на пользу миру. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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По его словам, насчет будущего России есть несколько сценариев, однако не стоит бояться ее трансформации, так как это пойдет на пользу всему миру.

Он отметил, что режим Путина — это "посмешище для всех", а российские войска практически вынуждены защищать временно оккупированные территории Украины, однако ненадолго.

Разведчик подчеркнул, что Россия больше не представляет военной угрозы миру, а рассказы о ее потенциале — это всего лишь выдумка.

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Дмитро Гриниченко

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