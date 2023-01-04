Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал режим российского диктатора Владимира Путина "посмешищем" и сказал, что трансформация РФ пойдет на пользу миру. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
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По его словам, насчет будущего России есть несколько сценариев, однако не стоит бояться ее трансформации, так как это пойдет на пользу всему миру.
Он отметил, что режим Путина — это "посмешище для всех", а российские войска практически вынуждены защищать временно оккупированные территории Украины, однако ненадолго.
Разведчик подчеркнул, что Россия больше не представляет военной угрозы миру, а рассказы о ее потенциале — это всего лишь выдумка.
- Путин понимает, что у России большие проблемы, а поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины, сказал Буданов.
- Он говорил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Генерал сказал, что Китай, как понимает украинская разведка, не передаст России никаких вооружений. Иран также не поставил оккупантам ни одной ракеты.
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