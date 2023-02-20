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Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 07:36
Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: EPA)

Бахмут важно удержать, однако не ценой гибели всех воинов. Параллельно с обороной города Украина готовит контрнаступление. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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По его словам, Бахмут не является особенно крупным городом, как и многие другие населенные пункты, которые были уничтожены российскими оккупантами на Донбассе. 

"Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать, пока разумно", — сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне хотят пойти в сторону Краматорска и Славянска, чтобы полностью оккупировать Донецкую область, а потом — в направлении Днепра, если будет возможность. 

"Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", — подчеркнул глава государства.

Ранее в сводке Генерального штаба сообщалось, что украинские воины отбили атаки в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, а также Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области. 

Читайте также: ВСУ: Бахмут снабжается и удерживает РФ на пути к Славянску. Сырский руководит операцией

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Донбасс бахмут
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