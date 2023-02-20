Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский
Бахмут важно удержать, однако не ценой гибели всех воинов. Параллельно с обороной города Украина готовит контрнаступление. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
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По его словам, Бахмут не является особенно крупным городом, как и многие другие населенные пункты, которые были уничтожены российскими оккупантами на Донбассе.
"Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать, пока разумно", — сказал Зеленский.
Он отметил, что россияне хотят пойти в сторону Краматорска и Славянска, чтобы полностью оккупировать Донецкую область, а потом — в направлении Днепра, если будет возможность.
"Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", — подчеркнул глава государства.
Ранее в сводке Генерального штаба сообщалось, что украинские воины отбили атаки в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, а также Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- 16 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях восточного фронта.
- Начатое Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого", сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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