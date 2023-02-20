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ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Купянска и Кременной. Уничтожили батарею РСЗО, сбили Су-25

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 07:13
ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Купянска и Кременной. Уничтожили батарею РСЗО, сбили Су-25 - Фото
Боец ВСУ (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Купянска и Кременной за минувшие сутки, а также уничтожили батарею РСЗО и сбили штурмовик Су-25. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступательных действиях в районе Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска.

За сутки ВСУ отбили атаки в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, а также Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области. 

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, семь ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов, а также два удара по другим важным объектам россиян. 

Воины сбили штурмовик Су-25, два беспилотника "Орлан-10" и два дрона-камикадзе "Ланцет-3". Ракетные войска и артиллерия поразили батарею реактивных систем залпового огня. 

Фронт в районе Купянска (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: ВСУ: Бахмут снабжается и удерживает РФ на пути к Славянску. Сырский руководит операцией

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут генштаб купянск Кременная
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