ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Купянска и Кременной. Уничтожили батарею РСЗО, сбили Су-25
Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Купянска и Кременной за минувшие сутки, а также уничтожили батарею РСЗО и сбили штурмовик Су-25. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступательных действиях в районе Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска.
За сутки ВСУ отбили атаки в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, а также Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, семь ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов, а также два удара по другим важным объектам россиян.
Воины сбили штурмовик Су-25, два беспилотника "Орлан-10" и два дрона-камикадзе "Ланцет-3". Ракетные войска и артиллерия поразили батарею реактивных систем залпового огня.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- 16 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях восточного фронта.
- Начатое Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого", сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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