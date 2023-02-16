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Нуланд: Наступление россиян под Бахмутом выглядит очень убого

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 20:51
Нуланд: Наступление россиян под Бахмутом выглядит очень убого - Фото
Виктория Нуланд (Фото - EPA)

Начатое Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого". Такое мнение высказала журналистам заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.  

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Нуланд задали вопрос, продолжают ли россияне поддерживать вторжение России в Украину.

"Вы же видите, как идет война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это так, то это выглядит очень убого, по-моему", – сказала Нуланд.

Она также добавила, что Украина планирует контрнаступление "через некоторое время".

Нуланд также отметила, что "более 200 000 россиян" убиты или ранены в ходе боевых действий, что Россия потеряла в Украине более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных россиян" покинули страну.

При этом Нуланд считает, что российский диктатор Владимир Путин "достаточно самодоволен, чтобы верить, что может победить в Украине".

Все это оставляет открытым вопрос, что еще должно произойти, чтобы основная масса россиян перестала поддерживать продолжение войны, сказала Нуланд.

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Сергій Бережний
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Госдепартамент США бахмут виктория нуланд наступление россии
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