Нуланд: Наступление россиян под Бахмутом выглядит очень убого

Начатое Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого". Такое мнение высказала журналистам заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Нуланд задали вопрос, продолжают ли россияне поддерживать вторжение России в Украину.

"Вы же видите, как идет война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это так, то это выглядит очень убого, по-моему", – сказала Нуланд.

Она также добавила, что Украина планирует контрнаступление "через некоторое время".

Нуланд также отметила, что "более 200 000 россиян" убиты или ранены в ходе боевых действий, что Россия потеряла в Украине более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных россиян" покинули страну.

При этом Нуланд считает, что российский диктатор Владимир Путин "достаточно самодоволен, чтобы верить, что может победить в Украине".

Все это оставляет открытым вопрос, что еще должно произойти, чтобы основная масса россиян перестала поддерживать продолжение войны, сказала Нуланд.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.

16 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях восточного фронта.

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Сергій Бережний

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