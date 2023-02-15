Россия потеряла в Украине около половины своих танков Т-72Б и Т-72Б3М – доклад IISS
В Украине уничтожено около половины российского парка танков Т-72Б и Т-72Б3М. Данные об этом включены в опубликованный сегодня доклад "The Military Balance 2023" британского Международного института стратегических исследований (IISS) .
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Автор предисловия к докладу старший аналитик IISS Джеймс Хэкетт отметил, что "танковый и артиллерийский ресурс России значительно сократился".
"По доступным оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Кроме того, изменился состав танкового парка России. Из-за того. что современные машины были уничтожены, Россия в попытках компенсировать потери снимает с хранения старые машины", – пишет Хэкетт.
Аналитики также считают важным, что передача Украине другими странами запасов старой советской техники создала условия для давно назревшей модернизации армий.
- За сутки 14 февраля ВСУ уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артиллерийские системы.
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