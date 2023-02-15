Россия потеряла в Украине около половины своих танков Т-72Б и Т-72Б3М – доклад IISS

В Украине уничтожено около половины российского парка танков Т-72Б и Т-72Б3М. Данные об этом включены в опубликованный сегодня доклад "The Military Balance 2023" британского Международного института стратегических исследований (IISS) .

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Автор предисловия к докладу старший аналитик IISS Джеймс Хэкетт отметил, что "танковый и артиллерийский ресурс России значительно сократился".

"По доступным оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Кроме того, изменился состав танкового парка России. Из-за того. что современные машины были уничтожены, Россия в попытках компенсировать потери снимает с хранения старые машины", – пишет Хэкетт.

Аналитики также считают важным, что передача Украине другими странами запасов старой советской техники создала условия для давно назревшей модернизации армий.

За сутки 14 февраля ВСУ уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артиллерийские системы.

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Сергій Бережний

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