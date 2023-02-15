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Россия потеряла в Украине около половины своих танков Т-72Б и Т-72Б3М – доклад IISS

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 19:35
Россия потеряла в Украине около половины своих танков Т-72Б и Т-72Б3М – доклад IISS - Фото
Уничтоженный танк Т-72Б3 (Фото - Міноборони)

В Украине уничтожено около половины российского парка танков Т-72Б и Т-72Б3М. Данные об этом включены в опубликованный сегодня доклад "The Military Balance 2023" британского Международного института стратегических исследований (IISS) .

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Автор предисловия к докладу старший аналитик IISS Джеймс Хэкетт отметил, что "танковый и артиллерийский ресурс России значительно сократился".

"По доступным оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Кроме того, изменился состав танкового парка России. Из-за того. что современные машины были уничтожены, Россия в попытках компенсировать потери снимает с хранения старые машины", – пишет Хэкетт.

Аналитики также считают важным, что передача Украине другими странами запасов старой советской техники создала условия для давно назревшей модернизации армий.   

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Сергій Бережний
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