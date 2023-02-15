Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артсистемы
Вооруженные Силы Украины уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях. Силы обороны отбили атаки захватчиков возле 20 населенных пунктов.
Общие потери противник за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 139770 (+690),
— танков — 3290 (+4),
— боевых бронированных машин — 6507 (+7),
— артиллерийских систем — 2303 (+4),
— РСЗО — 466,
— средств ПВО — 236 (+2),
— самолетов — 298,
— вертолетов — 286,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011,
— крылатых ракет — 857,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5161 (+6),
— специальной техники — 219 (+1).
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Кроме этого, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута за сутки было 234 обстрела и 37 боевых столкновений – 219 россиян получили ранения, а 205 оккупантов уничтожили украинские воины.
- 11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ в течение суток уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.
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