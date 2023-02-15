Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артсистемы

Вооруженные Силы Украины уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях. Силы обороны отбили атаки захватчиков возле 20 населенных пунктов.

Общие потери противник за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 139770 (+690),

— танков — 3290 (+4),

— боевых бронированных машин — 6507 (+7),

— артиллерийских систем — 2303 (+4),

— РСЗО — 466,

— средств ПВО — 236 (+2),

— самолетов — 298,

— вертолетов — 286,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011,

— крылатых ракет — 857,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5161 (+6),

— специальной техники — 219 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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