Белый дом: Неясно, сможет ли РФ взять Бахмут. Даже при успехе — это не повлияет на войну

В Белом доме заявили, что даже если российским оккупантам удастся захватить Бахмут, то это не окажет стратегического влияния на ход войны РФ против Украины. Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, цитирует его The Telegraph.

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По его словам, россияне якобы добились определенного прогресса в районе Бахмута за последние пару дней.

Одновременно он отметил, что неясно, будет ли город оккупирован.

"Если Бахмут перейдет к россиянам, то это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", — подчеркнул Кирби.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.

Кроме этого, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута за сутки было 234 обстрела и 37 боевых столкновений — 219 россиян получили ранения, а 205 оккупантов уничтожили украинские воины.

11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ в течение суток уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.

12 февраля Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, в том числе под Бахмутом.

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

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Дмитро Гриниченко

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