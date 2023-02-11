Рекорд потерь: ВСУ за сутки уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 1140 россиян, 19 артиллерийских систем и 23 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили атаки в районе Кременной, Шипиловки и Белогоровки Луганской области, а также Бахмута, Красной Горы, Ивановского и Парасковиевки Донецкой области.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личный состав: 136 880 (+1140)
— танки: 3267 (+9)
— боевые бронированные машины: 6474 (+3)
— артиллерийские системы: 2270(+19)
— РСЗО: 463
— средства ПВО: 234 (+1)
— самолеты: 295
— вертолеты: 286
— БПЛА: 1997 (+27)
— крылатые ракеты: 857 (+61)
— корабли/катера: 18
— автотехника и автоцистерны: 5134 (+8)
— специальная техника: 214 (+3).
- Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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