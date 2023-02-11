Рекорд потерь: ВСУ за сутки уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 1140 россиян, 19 артиллерийских систем и 23 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили атаки в районе Кременной, Шипиловки и Белогоровки Луганской области, а также Бахмута, Красной Горы, Ивановского и Парасковиевки Донецкой области.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личный состав: 136 880 (+1140)

— танки: 3267 (+9)

— боевые бронированные машины: 6474 (+3)

— артиллерийские системы: 2270(+19)

— РСЗО: 463

— средства ПВО: 234 (+1)

— самолеты: 295

— вертолеты: 286

— БПЛА: 1997 (+27)

— крылатые ракеты: 857 (+61)

— корабли/катера: 18

— автотехника и автоцистерны: 5134 (+8)

— специальная техника: 214 (+3).

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

Читайте также: В районе Бахмута было рекордных 54 боестолкновения, пути снабжения ВСУ не перерезаны

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.