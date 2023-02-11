Генштаб: ВСУ держат Бахмут, отбивают атаки россиян в районе ключевых трасс — карта боев

Вооруженные Силы Украины удерживают Бахмут и отбивают атаки противника на других направлениях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступать в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Угледара.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе Кременной, Шипиловки и Белогоровки Луганской области.

Также украинские воины держат Бахмут — были отбиты атаки в районе самого города, Красной Горы, Ивановского и Парасковиевки.

Оккупанты нанесли 59 авиационных ударов за сутки. Во временно оккупированном Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы переоборудовали под военный госпиталь из-за большого количества раненых.

В других населенных пунктах Луганской области была замечена работа мобильных крематориев.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам скопления врага, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта.

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

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Дмитро Гриниченко

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