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Генштаб: ВСУ держат Бахмут, отбивают атаки россиян в районе ключевых трасс — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 07:13
Генштаб: ВСУ держат Бахмут, отбивают атаки россиян в районе ключевых трасс — карта боев - Фото
Бойцы ВСУ под Бахмутом (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины удерживают Бахмут и отбивают атаки противника на других направлениях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступать в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Угледара. 

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе Кременной, Шипиловки  и Белогоровки Луганской области. 

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

Также украинские воины держат Бахмут — были отбиты атаки в районе самого города, Красной Горы, Ивановского и Парасковиевки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Оккупанты нанесли 59 авиационных ударов за сутки. Во временно оккупированном Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы переоборудовали под военный госпиталь из-за большого количества раненых.

В других населенных пунктах Луганской области была замечена работа мобильных крематориев. 

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам скопления врага, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта.

Читайте также: В районе Бахмута было рекордных 54 боестолкновения, пути снабжения ВСУ не перерезаны

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут генштаб Кременная Угледар
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