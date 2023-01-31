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Запад сомневается, что РФ добьется успеха при наступлении весной. Причина — мобилизованные

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 21:09
Запад сомневается, что РФ добьется успеха при наступлении весной. Причина — мобилизованные - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Западные чиновники сомневаются, что Россия добьется стратегического успеха во время потенциального наступления весной. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на ряд неназванных официальных лиц. 

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По словам чиновников, РФ вряд ли добьется стратегического успеха в каком-либо потенциальном наступлении на Украину этой весной из-за ограниченной поддержки в соотношении сил, оборудования и материально-технического обеспечения.

Отмечается, что это не помешает оккупантам начать новое наступление, но их возможность переломить ход войны ограничена — представители западных стран говорят, что Кремль изо всех сил пытается восполнить свои потери.

"Существуют серьезные ограничения в их способности восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, как они обращаются к партнерам, чтобы попытаться восполнить пробел. Россия и Украина фактически участвовали в гонке за то, кто может поддерживать поставки оружия", — говорят чиновники.

На Западе считают, что сотни тысяч мобилизованных россиян не способны к крупным наступательным и маневренным действиям. 

"Нынешнее наступление Москвы больше связано с тем, что существующие силы и средства развертываются и передислоцируются на месте. Вы видите, как люди предпринимают наступательные действия, но я не думаю, что вы видите начало наступления в больших стратегических терминах", — заявил один из представителей западных стран.

Читайте также: Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине. Насчет F-16 повторили за Байденом 

Дмитро Гриниченко
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армия России война мобилизация наступление
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