Главком ВС Литвы: Россия готовится к новой волне наступления. Украине нужны силы для срыва

Россия ведет тотальную войну против Украины и готовится к новой волне наступления. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью Guildhall.

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По его словам, импульсом поддержки Украины со стороны западных стран является ее позиция насчет невозможности поражения и переговоров с Россией. Он отметил, что РФ перешла к тотальной войне, когда ключевую роль играют обеспечение и логистика.

"Сегодня, это обеспечение во многом зависит от поддержки Запада. По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины, осознали, что война будет продолжаться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину нет", — сказал генерал.

Рупшис заявил, что после проведения мобилизации в России все видят, что она готовится к следующей волне наступления, а остановить ее или сменить замысел можно, если Украина будет располагать достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава.

Военачальник подчеркнул, что в условиях долгой войны все зависит от ресурсов, которыми располагает Россия.

"Есть внутренние ресурсы и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других государств, вероятно также из Китая. Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", — резюмировал он.

26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.

Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.

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Дмитро Гриниченко , Юрій Смірнов

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