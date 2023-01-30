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Главком ВС Литвы: Россия готовится к новой волне наступления. Украине нужны силы для срыва

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 12:07
Главком ВС Литвы: Россия готовится к новой волне наступления. Украине нужны силы для срыва - Фото
Вальдемарас Рупшис (Фото: Valdemaras Rupšys/Facebook)

Россия ведет тотальную войну против Украины и готовится к новой волне наступления. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью Guildhall.

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По его словам, импульсом поддержки Украины со стороны западных стран является ее позиция насчет невозможности поражения и переговоров с Россией. Он отметил, что РФ перешла к тотальной войне, когда ключевую роль играют обеспечение и логистика. 

"Сегодня, это обеспечение во многом зависит от поддержки Запада. По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины, осознали, что война будет продолжаться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину нет", — сказал генерал.

Рупшис заявил, что после проведения мобилизации в России все видят, что она готовится к следующей волне наступления, а остановить ее или сменить замысел можно, если Украина будет располагать достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава.

Военачальник подчеркнул, что в условиях долгой войны все зависит от ресурсов, которыми располагает Россия. 

"Есть внутренние ресурсы и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других государств, вероятно также из Китая. Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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война нато литва мобилизация наступление военная помощь Вальдемарас Рупшис
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