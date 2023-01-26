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В Соледаре россияне потеряли столько же людей, сколько в двух чеченских войнах — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 12:33
В Соледаре россияне потеряли столько же людей, сколько в двух чеченских войнах — ВСУ - Фото
Бои в Соледаре (Фото: Liberov Photographer)

Во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Вооруженные Силы Украины вышли из Соледара организовано и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

"Выход не был хаотичным, все было организовано и скрытно. Не было никакой паники, окружения и массовой сдачи в плен. Там продолжаются ожесточенные бои, в районе Соледара за сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений", — сказал Череватый.

Он отметил, что на Бахмутском направлении бои идут в районе Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки, Благодатного, Бахмута и Клещеевки.

"ВСУ держат удар противника — в этом районе за сутки было 199 обстрелов. В районе Соледара россияне потеряли столько же, сколько в двух чеченских войнах. Мобилизованные остались последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп", — резюмировал он. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Ранее в Генштабе заявляли, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая.

Смотрите также: Под Бахмутом пограничники захватили позицию РФ. Оккупантов "поливали" из миномета — видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери бахмут Соледар Сергей Череватый
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