Генштаб: ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока можно обороняться. Все под контролем
Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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По его словам, вопрос о выходе из Бахмута пока не стоит, несмотря на многочисленные публикации в медиа.
"Странно, когда говорят о том, что ВСУ должны откуда-то выйти. Задача всех Сил обороны — воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", — сказал Ковалев.
Он отметил, что ситуация в городе под контролем, украинские воины дают отпор россиянам и удерживают Бахмут.
Спикер Генштаба также заявил, что Соледар оккупанты сравняли с землей и поэтому город был оставлен.
"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", — резюмировал он.
- ВСУ отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.
- Недавно командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз лично приехал на Бахмутское направление.
- Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.
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