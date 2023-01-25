Генштаб: ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока можно обороняться. Все под контролем

Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, вопрос о выходе из Бахмута пока не стоит, несмотря на многочисленные публикации в медиа.

"Странно, когда говорят о том, что ВСУ должны откуда-то выйти. Задача всех Сил обороны — воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", — сказал Ковалев.

Он отметил, что ситуация в городе под контролем, украинские воины дают отпор россиянам и удерживают Бахмут.

Спикер Генштаба также заявил, что Соледар оккупанты сравняли с землей и поэтому город был оставлен.

"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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