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Генштаб: ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока можно обороняться. Все под контролем

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 14:46
Генштаб: ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока можно обороняться. Все под контролем - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. 

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По его словам, вопрос о выходе из Бахмута пока не стоит, несмотря на многочисленные публикации в медиа. 

"Странно, когда говорят о том, что ВСУ должны откуда-то выйти. Задача всех Сил обороны — воевать за украинскую территорию. Поэтому Бахмут и стоит, так как воины оттуда не выходят", — сказал Ковалев.

Он отметил, что ситуация в городе под контролем, украинские воины дают отпор россиянам и удерживают Бахмут.

Спикер Генштаба также заявил, что Соледар оккупанты сравняли с землей и поэтому город был оставлен. 

"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут генштаб Соледар
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