В районе Бахмута украинские пограничники захватили позицию российских оккупантов, перед этим накрыв ее из миномета. Об этом сообщили в Государственном пограничной службе.
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Пограничники заявили, что возле Бахмута устроили россиянам "марафон под огнем", после чего захватили вражескую позицию.
Одно из подразделений ГПСУ продвинулось вперед под прикрытием минометчиков.
Оккупанты покинули свой рубеж, а украинские бойцы зачистили местность и закрепились — потери захватчиков уточняются.
- Недавно разведка Британии писала, что ВСУ удалось продвинуться в сторону Кременной.
- Один из двух основных маршрутов ВСУ в Бахмут под давлением из-за Соледара – союзники.
- Расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" в Соледаре.
Смотрите видео: ВСУ уничтожили 25 россиян в одной траншее на Соледарском направлении
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