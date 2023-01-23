В районе Бахмута украинские пограничники захватили позицию российских оккупантов, перед этим накрыв ее из миномета. Об этом сообщили в Государственном пограничной службе.

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Пограничники заявили, что возле Бахмута устроили россиянам "марафон под огнем", после чего захватили вражескую позицию.

Одно из подразделений ГПСУ продвинулось вперед под прикрытием минометчиков.

Оккупанты покинули свой рубеж, а украинские бойцы зачистили местность и закрепились — потери захватчиков уточняются.

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Дмитро Гриниченко

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