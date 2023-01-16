Расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" в Соледаре
Подразделениями ЧВК Вагнера в Соледаре командует бывший российский офицер Антон Елизаров, которого несколько лет назад судили за мошенничество со служебной квартирой. К такому выводу пришли журналисты-расследователи центра "Досье".
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14 января в телеграмм-канале владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился видеоролик, где он представляет этого командира. Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не сообщается, но Пригожин называет его опытным бойцом, взявшим город "без жевания соплей за две недели".
На самом деле бои за Соледар продолжаются с весны 2022 года и идут до сих пор – Генштаб ВСУ не сообщал об отступлении украинских войск из города.
Журналисты узнали в этом мужчине Антона Елизарова. Ему 41 год, он имеет военное образование, служил в воздушно-десантных войсках и в бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Минобороны РФ.
В 2014 году получил три года лишения свободы условно и штраф за мошенничество по делу о приватизации служебной квартиры. Елизаров судился с министерством обороны, но в итоге дело проиграл и был выселен из квартиры в 2016 году.
"Досье" пишет, что "вагнеровец" воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе ЧВК Вагнера находится, по меньшей мере, с 2016 года. За это время он успел поучаствовать в боевых действиях в Сирии и Ливии. Работал инструктором в Центральноафриканской Республике.
В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике со звездой "Героя России".
- На минувшей неделе Государственный департамент заявил, что США работают над нейтрализацией деятельности ЧВК Вагнера.
- Рост веса владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина как альтернативного центра силы указывает на отчаяние России, считают в Вашингтоне.
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