Расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" в Соледаре

Подразделениями ЧВК Вагнера в Соледаре командует бывший российский офицер Антон Елизаров, которого несколько лет назад судили за мошенничество со служебной квартирой. К такому выводу пришли журналисты-расследователи центра "Досье".

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14 января в телеграмм-канале владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился видеоролик, где он представляет этого командира. Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не сообщается, но Пригожин называет его опытным бойцом, взявшим город "без жевания соплей за две недели".

На самом деле бои за Соледар продолжаются с весны 2022 года и идут до сих пор – Генштаб ВСУ не сообщал об отступлении украинских войск из города.

Журналисты узнали в этом мужчине Антона Елизарова. Ему 41 год, он имеет военное образование, служил в воздушно-десантных войсках и в бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Минобороны РФ.

В 2014 году получил три года лишения свободы условно и штраф за мошенничество по делу о приватизации служебной квартиры. Елизаров судился с министерством обороны, но в итоге дело проиграл и был выселен из квартиры в 2016 году.

"Досье" пишет, что "вагнеровец" воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе ЧВК Вагнера находится, по меньшей мере, с 2016 года. За это время он успел поучаствовать в боевых действиях в Сирии и Ливии. Работал инструктором в Центральноафриканской Республике.

В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике со звездой "Героя России".

На минувшей неделе Государственный департамент заявил, что США работают над нейтрализацией деятельности ЧВК Вагнера.

Рост веса владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина как альтернативного центра силы указывает на отчаяние России, считают в Вашингтоне.

Андрій Водяний

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