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Расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" в Соледаре

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 20:32
Расследователи идентифицировали командира
Фото: пресс-служба Пригожина

Подразделениями ЧВК Вагнера в Соледаре командует бывший российский офицер Антон Елизаров, которого несколько лет назад судили за мошенничество со служебной квартирой. К такому выводу пришли журналисты-расследователи центра "Досье".

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14 января в телеграмм-канале владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился видеоролик, где он представляет этого командира. Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не сообщается, но Пригожин называет его опытным бойцом, взявшим город "без жевания соплей за две недели".

На самом деле бои за Соледар продолжаются с весны 2022 года и идут до сих пор – Генштаб ВСУ не сообщал об отступлении украинских войск из города.

Журналисты узнали в этом мужчине Антона Елизарова. Ему 41 год, он имеет военное образование, служил в воздушно-десантных войсках и в бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Минобороны РФ.

В 2014 году получил три года лишения свободы условно и штраф за мошенничество по делу о приватизации служебной квартиры. Елизаров судился с министерством обороны, но в итоге дело проиграл и был выселен из квартиры в 2016 году.

"Досье" пишет, что "вагнеровец" воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе ЧВК Вагнера находится, по меньшей мере, с 2016 года. За это время он успел поучаствовать в боевых действиях в Сирии и Ливии. Работал инструктором в Центральноафриканской Республике.

В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике со звездой "Героя России".

  • На минувшей неделе Государственный департамент заявил, что США работают над нейтрализацией деятельности ЧВК Вагнера.
  • Рост веса владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина как альтернативного центра силы указывает на отчаяние России, считают в Вашингтоне.
Андрій Водяний
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война чвк вагнера Соледар
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