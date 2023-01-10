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США о росте веса Пригожина: Это попахивает отчаянием. РФ ищет все более радикальные методы

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 08:46
США о росте веса Пригожина: Это попахивает отчаянием. РФ ищет все более радикальные методы - Фото
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа)

Рост веса собственника ЧВК Вагнера Евгения Пригожина как альтернативного центра силы указывает на отчаяние России, она прибегает все к более радикальным методам на войне против Украины. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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"Это, конечно, попахивает отчаянием. Это определенно говорит о том, что россияне все чаще прибегают ко все более радикальным средствам для проецирования силы", – прокомментировал он вопрос о росте роли Пригожина в России.

Прайс отметил, что десятки тысяч боевиков сейчас относятся к ЧВК Вагнера, а не к российской армии. Многие из них – не высококвалифицированные военные, а осужденные за чудовищные преступления, которым пообещали помилование за участие в войне.

"Это само по себе отвратительно. Правозащитные группы осудили это как противоправное. Мы говорили, что это похоже на отчаяние. Это не изменит окончательный ход битв", – добавил спикер Госдепа.

Читайте также: Пригожин пытается оправдать неудачи ЧВК Вагнера в Бахмуте "сетью подземных городов" — ISW

Марко Сировой
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