Пригожин пытается оправдать неудачи ЧВК Вагнера в Бахмуте "сетью подземных городов" — ISW

Кремлевский олигарх Евгений Пригожин пытается оправдать неудачи террористической ЧВК Вагнера в Бахмуте якобы наличием там "сети подземных городов". Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики упоминают заявление Вашингтона о том, что Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы взять контроль над шахтами с гипсом и солью и наладить свой бизнес.

Он пытался оправдывать важность шахт вокруг Бахмута и Соледара, заявляя, что они имеют "уникальные исторические и защитные сооружения, которые действуют как сеть подземных городов".

Олигарх говорил, что в шахтах якобы может размещаться личный состав и военная техника на глубине от 80 до 100 метров, а также, что там хранится оружие времен Первой мировой войны.

ISW пишет, что заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить неудачи ЧВК Вагнера в районе Бахмута.

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Дмитро Гриниченко

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