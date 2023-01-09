Пригожин пытается оправдать неудачи ЧВК Вагнера в Бахмуте "сетью подземных городов" — ISW
Кремлевский олигарх Евгений Пригожин пытается оправдать неудачи террористической ЧВК Вагнера в Бахмуте якобы наличием там "сети подземных городов". Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики упоминают заявление Вашингтона о том, что Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы взять контроль над шахтами с гипсом и солью и наладить свой бизнес.
Он пытался оправдывать важность шахт вокруг Бахмута и Соледара, заявляя, что они имеют "уникальные исторические и защитные сооружения, которые действуют как сеть подземных городов".
Олигарх говорил, что в шахтах якобы может размещаться личный состав и военная техника на глубине от 80 до 100 метров, а также, что там хранится оружие времен Первой мировой войны.
ISW пишет, что заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить неудачи ЧВК Вагнера в районе Бахмута.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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