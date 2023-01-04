Пригожин признал, что не может одолеть ВСУ в Бахмуте. Он может обвинить в этом Шойгу — ISW

Кремлевский олигарх Евгений Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса своих боевиков в Бахмуте — он дал интервью российским пропагандистам, в котором сказал, что ЧВК Вагнера не может прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Пригожин отметил, что каждый дом в Бахмуте — это крепость, а украинцы выстроили оборонительные рубежи через каждые 10 метров. ISW отмечает, что он впервые представил вагнеровцев как силу, не способную достичь результатов.

Эксперты считают, что олигарх, вероятно, создает информационные условия, чтобы обвинить в своих неудачах в Бахмуте Минобороны или оборонную промышленность РФ — во время интервью террористы Вагнера сказали ему, что им не хватает бронетехники, боеприпасов и снарядов.

Это заявление направлено на то, чтобы снять с вагнеровцев и Пригожина личную ответственность, приписывая их неспособность захватить Бахмут более крупным проблемам с распределением российских ресурсов, резюмировали в сводке.

В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.

2 января в ВСУ сообщали, что в течение суток было 34 боевых столкновения, противник потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными.

Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Дмитро Гриниченко

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