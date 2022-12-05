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Бахмут. Идут ожесточенные бои, армия РФ несет "максимальные" потери в личном составе — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 13:31
Бахмут. Идут ожесточенные бои, армия РФ несет
Бои под Бахмутом (Фото: EPA)

В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. 

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По его словам, противник не оставляет попыток окружить Бахмут и атакует, прикрываясь огнем всех видов артиллерии и авиации.

Он отметил, что украинская оборона держится, а ВСУ проявляют слаженность и наносят противнику серьезные потери. 

"В Бахмуте идут наиболее жестокие и кровавые бои. Они сначала проходятся всеми средствами поражения, а потом разбиваются на маленькие группы по 10-15 человек и пытаются проникнуть в наши боевые порядки, но воины держатся", — сказал Череватый.

Читайте также: В ВСУ описали, как воюет РФ под Бахмутом – вагнеровцев запугивают, мобилизованные не умеют

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут потери России Сергей Череватый
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