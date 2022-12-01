Российские "успехи" у Бахмута смехотворны. Оккупантам противостоят украинские титаны – ВСУ

Распространение российскими пропагандистами информации о микроуспехах в районе Бахмута выглядит смехотворно. Оккупантам противостоят украинские военные, которые удерживают и уничтожают превосходящую армию врага. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Если мы немного поднимемся над локальной ситуацией в Бахмуте, мы поймем, о какой просто смехотворной для крупнейшей по территории страны мира ситуации идет речь", – сказал Череватый.

Он отметил, что информационно-психологические операции оккупантов сейчас направлены на то, чтобы максимально распространить информацию о какой-то части населенного пункта, нескольких улицах, какой-то высоте.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ напомнил о планах оккупантов накануне полномасштабного вторжения – захвате Киева за несколько дней, и сравнил это с нынешней ситуацией.

"Уже больше четырех месяцев они не могут ничего сделать... Они по сути уперлись в наших Бахмутских титанов – воинов, которые доказали всему миру, что невозможное возможно. Они огромную превосходящую армию просто каждый день перемалывают и уничтожают ее потенциал", – сказал Череватый.

По состоянию на 1 декабря армия России в войне против Украины потеряла 89 440 военных.

Генштаб ВСУ сообщил, что в Олешках на левом берегу Днепра стало меньше оккупантов.

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Наталія Медведєва

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