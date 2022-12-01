UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские "успехи" у Бахмута смехотворны. Оккупантам противостоят украинские титаны – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 13:46
Российские
Фото: Facebook Владимира Зеленского

Распространение российскими пропагандистами информации о микроуспехах в районе Бахмута выглядит смехотворно. Оккупантам противостоят украинские военные, которые удерживают и уничтожают превосходящую армию врага. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если мы немного поднимемся над локальной ситуацией в Бахмуте, мы поймем, о какой просто смехотворной для крупнейшей по территории страны мира ситуации идет речь", – сказал Череватый.

Он отметил, что информационно-психологические операции оккупантов сейчас направлены на то, чтобы максимально распространить информацию о какой-то части населенного пункта, нескольких улицах, какой-то высоте. 

Спикер Восточной группировки войск ВСУ напомнил о планах оккупантов накануне полномасштабного вторжения – захвате Киева за несколько дней, и сравнил это с нынешней ситуацией.

"Уже больше четырех месяцев они не могут ничего сделать... Они по сути уперлись в наших Бахмутских титанов – воинов, которые доказали всему миру, что невозможное возможно. Они огромную превосходящую армию просто каждый день перемалывают и уничтожают ее потенциал", – сказал Череватый.

Читайте также: В ВСУ описали, как воюет РФ под Бахмутом – вагнеровцев запугивают, мобилизованные не умеют

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война бахмут Сергей Череватый
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 