В Олешках на левом берегу Днепра стало меньше оккупантов – сводка Генштаба

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области стало меньше оккупантов, а на Донбассе армия РФ пытается наступать под Бахмутом и Авдеевкой. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия Сил обороны Украины:

За сутки отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки Луганской области; Яковлевки, Бахмута, Курдюмовки, Красногоровки, Каменки, Водяного, Первомайского и Марьинки – Донецкой.

Авиация за сутки нанесла 17 ударов по скопления войск и техники, четыре удара – по позициям ЗРК. Артиллерия и ракетные войска поразили семь районов скопления сил и техники, пять других важных объектов.

Действия оккупантов:

Основные усилия сосредоточили на наступлении в районах Бахмута и Авдеевки, укрепляют линию обороны под Сватово и Лиманом.

В Олешках стало меньше российских военных и техники. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска РФ вывели и рассредоточили вдоль дороги Олешки – Голая Пристань. Основная часть войск – мобилизованные.

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28-29 ноября в сторону Мелитополя ехала колонна грузовиков и автобусов с ранеными оккупантами.

За сутки армия РФ нанесла два ракетных удара, 41 – авиационный, 28 раз обстреливала из РСЗО, в частности Херсон.

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Марко Сировой

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