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В Олешках на левом берегу Днепра стало меньше оккупантов – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 08:00
В Олешках на левом берегу Днепра стало меньше оккупантов – сводка Генштаба - Фото
Оккупанты (фото - ЕРА)

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области стало меньше оккупантов, а на Донбассе армия РФ пытается наступать под Бахмутом и Авдеевкой. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия Сил обороны Украины:

За сутки отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки Луганской области; Яковлевки, Бахмута, Курдюмовки, Красногоровки, Каменки, Водяного, Первомайского и Марьинки – Донецкой.

Авиация за сутки нанесла 17 ударов по скопления войск и техники, четыре удара – по позициям ЗРК. Артиллерия и ракетные войска поразили семь районов скопления сил и техники, пять других важных объектов.

Действия оккупантов:

Основные усилия сосредоточили на наступлении в районах Бахмута и Авдеевки, укрепляют линию обороны под Сватово и Лиманом.

В Олешках стало меньше российских военных и техники. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска РФ вывели и рассредоточили вдоль дороги Олешки – Голая Пристань. Основная часть войск –  мобилизованные.

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В Олешках на левом берегу Днепра стало меньше оккупантов – сводка Генштаба

28-29 ноября в сторону Мелитополя ехала колонна грузовиков и автобусов с ранеными оккупантами.

За сутки армия РФ нанесла два ракетных удара, 41 –  авиационный, 28 раз обстреливала из РСЗО, в частности Херсон.

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Марко Сировой
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