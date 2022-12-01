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ISW: Действия России под Бахмутом показывают – РФ не учит уроки

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 07:17
ISW: Действия России под Бахмутом показывают – РФ не учит уроки - Фото
Фото: Волки Да Винчи

Упрямое наступление армии России под Бахмутом указывает, что она не извлекает уроков и тратит значительные силы, чтобы достичь тактических целей, которые не дадут оперативного эффекта. Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

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C конца мая РФ постоянно тратит значительные силы в районе Бахмута, но добилась успехов лишь на несколько километров, пишут аналитики. Их усилия привели к истощению российской живой силы и техники. По оценке ISW, такие действия напоминают попытки россиян взять Северодонецк и Лисичанск.

ISW: Действия России под Бахмутом показывают – РФ не учит уроки

В начале лета ВСУ позволили оккупантам сосредоточить усилия возле этих городов, которые имеют ограниченное оперативное и стратегическое значение, объясняют аналитики. Это позволило украинцам воспользоваться сокращением численности сил и техники армии РФ после месяцев тяжелых боев.

В итоге россияне захватили Лисичанск и Северодонецк, но оперативная выгода от этого была незначительная, ведь наступление оккупантов застопорилось, пишут в ISW.

По оценке аналитиков, подобное произойдет и в случае захвата Бахмута – это не принесет армии РФ значительной оперативной пользы, ведь потери и истощение войск превысят любые преимущества.

Потеря российской боевой мощи под Бахмутом также способствует продолжению украинского контрнаступления в других местах, подытожили аналитики.

  • По данным ISW, российская пропаганда преувеличивает незначительные успехи оккупантов под Бахмутом.

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Марко Сировой
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война Донбасс бахмут армия рф войска россии isw
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