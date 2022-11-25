В ВСУ описали, как воюет РФ под Бахмутом – вагнеровцев запугивают, мобилизованные не умеют

Под Бахмутом против украинских войск в основном воюют наемники частной военной компании Вагнера и российские мобилизованные. Вагнеровцев заставляют идти в атаки под страхом смертной казни, а у мобилизованных нет подготовки для того, чтобы вести боевые действия или просто выжить. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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На Донбассе российские войска несут большие потери, рассказал спикер ВСУ.

По его словам, вагнеровцы, которые атакуют на Бахмутском направлении, получили приказ, что отступать они могут только в случае, если они ранены.

"Все другие варианты караются смертью. И вы видели все эти устрашающие ролики, как их запугивают... Поэтому у них нет другого выхода (и сзади стоят заградотряды) – только идти вперед бездумно и погибать", – сказал Череватый.

Говоря о мобилизованных россиянах, спикер ВСУ отметил, что они не имеют профессионального опыта.

"Они не знают, как укрыться от артобстрелов, как правильно выкопать себе траншею, или одиночный окоп. Они не знают, как использовать местность для своей защиты. Они часто демаскируют свои позиции тем, что разжигают огонь там, где не разрешено, курят в окопах... Не знают, как правильно использовать оружие. Не знают, как действовать в составе подразделения. Соответственно, все это существенно снижает их шансы выжить", – рассказал Череватый.

Ранее сегодня британская разведка сообщила о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

В утренней сводке Генштаба за 25 ноября сообщалось, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

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Наталія Медведєва

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