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Британская разведка сообщает об "особенно больших" потерях оккупантов на востоке

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 10:28
Британская разведка сообщает об
Украинские военные и уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Британская разведка сообщает о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях. В отчете разведки говорится о боях вокруг городов Сватово и Бахмут.

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В частности, враг попал под артиллерийский обстрел в районе Сватово Луганской области. По данным разведки, там оккупанты понесли "особо большие потери".

"В Донецкой области резервисты погибли в большом количестве во время лобовых штурмов хорошо установленных украинских рубежей обороны вокруг города Бахмут", – говорится в отчете.

Также британская разведка сообщает, что мобилизованные россияне не прошли надлежащего медицинского осмотра, поэтому многие из них страдают хроническими заболеваниями. По данным британской стороны, в РФ ожидается увеличение акций протеста против мобилизации.

  • Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, точкой основного приложения усилий российских оккупантов на всей длине многокилометровой линии фронта остаются Бахмутское и Авдеевское направления на Донбассе.

Вадим Ребрина
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Великобритания война разведка бахмут сватово
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