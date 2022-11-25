Основной удар врага – на Бахмут. Бьют через Днепр из артиллерии, танков и РСЗО – Генштаб

Точкой основного приложения усилий российских оккупантов на всей протяженности многокилометровой линии фронта остаются Бахмутское и Авдеевское направления на Донбассе. Об этом говорится 25 ноября в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На указанных участках враг "сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий", отмечают в командовании Сил обороны Украины.

Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии россиян подвергнуты районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайское, Андреевка, Верхнекаменское и Бахмутское Донецкой области.

В обороне оккупанты сидят на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Там они за сутки обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции ВСУ и районы населенных пунктов в Угледаре, Пречистовке, Нескучном, Времовке, Зеленом Поле, Ольговском, Гуляйпольском и Черивном Запорожской области.

В районе Угледара россияне нанесли авиаудар.

Читайте также: Российские войска больше не дойдут до пригородов Киева – Кличко

Также в обороне захватчики из России – на Купянском и Лиманском направлениях. Там они били по селу Берестово в Харьковской области, Макеевке, Новоселовском, Стельмаховке и Площанке в Луганской области, а также по Торскому в Донецкой области.

В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БПЛА.

Враг бьет по городам, поселкам и позициям ВСУ через Днепр на Криворожском и Херсонском направлениях. Тут не прекращаются реактивные и артиллерийские обстрелы, задействованы танки, минометы оккупантов. Били по Херсону, Антоновке, Змиевке, Бериславу, Токаревке, Никольском, Чернобаевке, Белозерке и Велетенськом в Херсонской области на правом берегу.

24 ноября президент Зеленский заявил, что "есть направления, на которых готовим продвижение вперед".

Вечером 24 ноября Россия ударила ракетами рядом с больницей в Запорожье.

Глава Минобороны Уоллес полагает, что в интересах Украины сохранить зимой темп контрнаступления.

Читайте также: Данилов подтвердил уничтожение иранских инструкторов, прибывших в Крым помогать России

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.