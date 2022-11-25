Основной удар врага – на Бахмут. Бьют через Днепр из артиллерии, танков и РСЗО – Генштаб
Точкой основного приложения усилий российских оккупантов на всей протяженности многокилометровой линии фронта остаются Бахмутское и Авдеевское направления на Донбассе. Об этом говорится 25 ноября в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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На указанных участках враг "сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий", отмечают в командовании Сил обороны Украины.
Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии россиян подвергнуты районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайское, Андреевка, Верхнекаменское и Бахмутское Донецкой области.
В обороне оккупанты сидят на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Там они за сутки обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции ВСУ и районы населенных пунктов в Угледаре, Пречистовке, Нескучном, Времовке, Зеленом Поле, Ольговском, Гуляйпольском и Черивном Запорожской области.
В районе Угледара россияне нанесли авиаудар.
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Также в обороне захватчики из России – на Купянском и Лиманском направлениях. Там они били по селу Берестово в Харьковской области, Макеевке, Новоселовском, Стельмаховке и Площанке в Луганской области, а также по Торскому в Донецкой области.
В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БПЛА.
Враг бьет по городам, поселкам и позициям ВСУ через Днепр на Криворожском и Херсонском направлениях. Тут не прекращаются реактивные и артиллерийские обстрелы, задействованы танки, минометы оккупантов. Били по Херсону, Антоновке, Змиевке, Бериславу, Токаревке, Никольском, Чернобаевке, Белозерке и Велетенськом в Херсонской области на правом берегу.
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