Данилов подтвердил уничтожение иранских инструкторов, прибывших в Крым помогать России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что украинские военнослужащие уничтожили иранских инструкторов, которые прибыли во временно оккупированный Крым, чтобы помогать россиянам с эксплуатацией поставляемых Тегераном дронов-камикадзе. Об этом Данилов сказал в интервью The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилов подтвердил, что иранские военные инструкторы были убиты в Крыму, и предупредил, что любые другие иранцы на оккупированной территории Украины, поддерживающие вторжение Москвы, тоже станут мишенью.

По словам секретаря СНБО, иранцы находились в Крыму, чтобы помогать россиянам пилотировать дроны Shahed-136, поставленные Тегераном, но не озвучил количество убитых.

"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что иранцы продолжают настаивать на том, что они якобы не поставляют оружие России, но Украине нужно подтверждение.

"У нас есть это подтверждение на сегодняшний день? Нет. Мы понимаем, что эти штуки не летают, пока [люди] не научатся ими управлять, а у россиян не хватает мозгов, чтобы самим в этом разобраться…. В современном мире ничего не скроешь. Это всего лишь вопрос времени, когда это будет обнародовано", – сказал Данилов.

Пока что остается неясным, поставлял ли Иран баллистические ракеты в Россию, отметил секретарь СНБО.

"Мы пытаемся ответить на этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если это произойдет, это будет говорить о двух вещах. Во-первых, у России нет возможности производить собственные ракеты, по крайней мере, в количествах, которые позволили бы ей продолжать широкомасштабную войну. Во-вторых, если страна, находящаяся под санкциями с 1979 года, имеет возможность производить такое оружие, то о каких санкциях может идти речь? Поэтому возникает большой вопрос о правоприменении", – сказал Данилов.

21 октября издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Украине писало, что погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов.

По данным NYT, операторы дронов из иранского Корпуса стражей исламской революции находились на военной базе ВС РФ во временно оккупированном Крыму.

Читайте также: Иран предупредили. Если РФ получит его ракеты, Израиль может дать ВСУ современное оружие

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.