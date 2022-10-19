Иранские инструкторы БПЛА находятся на военной базе россиян в Крыму – NYT

Операторы дронов из иранского Корпуса стражей исламской революции находятся на военной базе ВС РФ во временно оккупированном Крыму и как минимум обучают оккупантов работать с беспилотниками, которые Тегеран передал России для войны против Украины. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США, проинформированных о секретных разведданных, пишет The New York Times.

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Россия применяет дешевые барражирующие боеприпасы Shahed-136 (маркированы в РФ как "Герань-2") для террористических атак – частых ежедневных ударов по всей Украине по электросетям, другим объектам критической гражданской инфраструктуры, а также жилым домам.

"Отправка дронов и инструкторов в Украину глубоко втянула Иран в войну на стороне России и напрямую вовлекла Тегеран в операции, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Даже если они просто инструкторы и тактические советники в [оккупации в] Украине, я думаю, что это существенно", – сказал Мик Малрой, бывший топ-сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ в отставке.

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Издание отмечает, что первоначально Россия направила свой персонал в Иран для обучения работе с беспилотниками, "но поскольку технические проблемы продолжались, Иран решил отправить своих инструкторов в Крым". Источники говорят, что иранский персонал "находится далеко от линии фронта".

"Неясно, управляют ли сами [иранские] инструкторы какими-либо БПЛА. Неясно, сколько инструкторов прислал Иран", – добавили в NYT.

Осенью в Telegram-каналах, которые пишут о ситуации на южном фронте, проходила информация о том, что на юге "материковой" Украины ВСУ ракетным ударом якобы накрыли базу с иранскими инструкторами. Официального подтверждения этому не было.

Євген Пилипенко

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