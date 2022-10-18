Оценка Пентагона: Иран поставил России сотни дронов

Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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"Мы считаем, что иранцы предоставили им сотни единиц. Это вся конкретика, которую я могу сказать на данный момент", – сообщил он.

Поставки иранских дронов вызывают серьезную озабоченность, РФ использовала их против различных целей, включая гражданские, отметил чиновник Пентагона.

"Мы предоставили Украине различные системы противодействия БПЛА. Мы будем продолжать поддерживать очень активный диалог с Украиной и нашими союзниками и партнерами о потребностях украинцев на поле боя", – добавил американский чиновник.

Он также видел сообщения в медиа о возможных поставках России иранских баллистических ракет, но пока не может сказать, насколько достоверна эта информация.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала 2400 дронов-камикадзе у Ирана.

Утром 17 сентября армия России ударила дронами по центру Киева и другим городам. В столице были попадания по жилому дому и энергетической инфраструктуре, погибли пять человек.

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Марко Сировой

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