"Ходит как утка и говорит как утка" – глава МИД Литвы призвал бить санкциями по Ирану

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана в связи с тем, что страна поставляет России дроны-камикадзе для ведения войны против Украины. В своем Twitter он подчеркнул, что есть достаточно доказательств сотрудничества Ирана с РФ.

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"Если Иран ходит как утка, разговаривает как утка и признается, что поставлял дроны самой большой утке в мире, то, я думаю, у нас достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран – это утка", – написал глава МИД.

Он заявил о необходимости ввести санкции против этой "утки", к чему также призывает Евросоюз его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

По данным Reuters, в Евросоюзе пока не спешат с санкциями против Ирана, так как хотят "найти независимые доказательства использования Россией иранских беспилотников в Украине".

Сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что только на юге Украины удалось сбить уже 100 дронов иранского производства. Вчера Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины.

Кулеба пообещал "по мешку доказательств" каждому представителю Евросоюза, сомневающемуся в применении россиянами дронов-камикадзе иранского производства в войне против Украины.

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Оксана Житнюк

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