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Кулеба обещает по "мешку доказательств" всем сомневающимся в ЕС насчет иранских дронов

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 17:07
Кулеба обещает по
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал "по мешку доказательств" каждому представителю Евросоюза, сомневающемуся в применении россиянами дронов-камикадзе иранского производства в войне против Украины. Об этом он сказал на брифинге 18 октября.

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Кулебу спросили: кто из членов ЕС хочет собрать доказательства использования иранских дронов Россией, у каких стран есть сомнения по этому поводу и сколько времени, по мнению главы МИД, может понадобиться для сбора таких доказательств.

"Мы готовы каждой стране ЕС, у которой есть сомнения по поводу поставок Ираном дронов РФ, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в ЕС, у кого именно есть сомнения – каждому передадим мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов. Пусть изучают. Думаю, это следствие закончится очень быстро", – сказал Кулеба.

Глава МИД призвал Евросоюз не искать поводов, "чтобы что-то не делать", так как "это путь к новым разрушениям и новым смертям".

  • По данным Reuters, в Евросоюзе пока не спешат с санкциями против Ирана, так как хотят "найти независимые доказательства использования Россией иранских беспилотников в Украине".
  • Сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что только на юге Украины удалось сбить уже 100 дронов иранского производства. Вчера Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. 
  • МИД уже официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины, а сегодня Кулеба заявил, что вносит на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.
Оксана Житнюк
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