Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников
17.10.2022, 14:13
Дмитрий Кулеба (Фото: Dmytro Kuleba/Twitter)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, он запросил у европейских союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы.
Также Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку оккупантам ударных беспилотников.
"9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", — написал министр.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Они повредили энергетические объекты.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- После ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре возможны аварийные отключения света в центральных и северных областях Украины.
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