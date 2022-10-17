Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он запросил у европейских союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

Также Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку оккупантам ударных беспилотников.

"9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", — написал министр.

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Дмитро Гриниченко

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