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Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 14:13
Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он запросил у европейских союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

Также Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку оккупантам ударных беспилотников. 

"9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным", — написал министр.

Читайте также: На фоне дрон-атаки на Киев ЕС "ищет улики", что Иран причастен к войне РФ против Украины 

Дмитро Гриниченко
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Россия санкции война Иран евросоюз дмитрий кулеба
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